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14:19

Устроившую ДТП модель Соколову лишили прав

суды ДТП

14:19

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Фото: www.instagram.com/valeriasokolovaofficial

Модель Валерию Соколову, скрывшуюся с места ДТП в Подмосковье, лишили водительских прав на три года. Дело девушки слушалось в Истринском городском суде, сообщает Агентство "Москва".

6 декабря 2018 года на 25-м километре трассы М-9 "Балтия" Соколова за рулем Mercedes врезалась в соседнюю машину. Затем, пытаясь скрыться, выехала на встречную полосу и там совершила еще одно столкновение с другим автомобилем. После этого девушка скрылась с места аварии.

В отношении Соколовой составили административный протокол по статьям "Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся" и "Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".

Девушку задержали на территории аэропорта Шереметьево.

суды ДТП

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