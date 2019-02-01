Устроившую ДТП модель Соколову лишили прав

Модель Валерию Соколову, скрывшуюся с места ДТП в Подмосковье, лишили водительских прав на три года. Дело девушки слушалось в Истринском городском суде, сообщает Агентство "Москва".

6 декабря 2018 года на 25-м километре трассы М-9 "Балтия" Соколова за рулем Mercedes врезалась в соседнюю машину. Затем, пытаясь скрыться, выехала на встречную полосу и там совершила еще одно столкновение с другим автомобилем. После этого девушка скрылась с места аварии.

В отношении Соколовой составили административный протокол по статьям "Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся" и "Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".

Девушку задержали на территории аэропорта Шереметьево.