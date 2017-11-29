Москомэкспертиза согласовала реконструкцию кинотеатра "Комсомолец"

Фото: stroi.mos.ru

Проект реконструкции кинотеатра "Комсомолец" в Тимирязевском районе согласовала Москомэкспертиза, сообщает пресс-служба комитета.

Планируется, что после завершения работ там появится многофункциональный общественный центр шаговой доступности. Здание сохранит свое название – "Комсомолец". Кинотеатр расположен по адресу: Дмитровское шоссе, дом 49, корпус 1.

Как отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, здание было построено в 1964 году, тогда объект был одним из самых посещаемых в районе. "Сейчас здание закрыто и лишь изредка рядом с ним проводятся ярмарки. Реконструкция вдохнет в "Комсомолец" новую жизнь, – рассказал руководитель комитета. – Модернизация здания поможет ему стать популярным и посещаемым районным центром шаговой доступности с зонами отдыха, кафе и торговыми галереями".

После реконструкции здание получит новые несущие конструкции, а пространство внутри него будет лучше освещено. В составе центра появятся кафе и рестораны, торговые галереи и супермаркет. Оставить машину можно будет на плоскостной парковке. Вокруг центра благоустроят проезды, тротуары и пешеходную зону. Проектом предусматривается разбивка газона, установка ограждения, а также малых архитектурных форм.