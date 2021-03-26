Фасад выставочно-делового центра "Теремъ" оформят панелями ярких цветов

14:51
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Деловой центр "Теремъ" с яркой отделкой построят на Ореховом бульваре. Фасад здания облицуют стеламитовыми панелями ярких цветов, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
"Основной фасад здания будет практически полностью застеклен, а ритм будет задаваться узкими стеламитовыми панелями ярких цветов. Вместе они создают пестрый облик всего здания", – приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Он добавил, что основной объем здания консолью выступает над первым этажом, оформленным в спокойных тонах.
Как уточняется, деловой центр будет иметь семь этажей. Общая площадь здания составит около 6 тысяч квадратных метров. Все помещения предназначены для офисов, а на первом этаже предусмотрена комната для приема пищи и место для выставки проектов. На территории около делового центра оборудуют парковку.
Ранее сообщалось, что крупный административно-офисный центр построят в Южном Бутове. Здание возведут по адресу улица Бартеневская, владение 23. Наружные стены и цоколь здания будут облицованы декоративной минеральной штукатуркой, также будет смонтирована навесная фасадная система из панелей. Административно-офисный объект с автотехцентром расположится на площади более 6,5 тысячи квадратных метров.
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