В Филях-Давыдкове откроется спортивный комплекс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новый спортивный комплекс откроется в районе Фили-Давыдково в 2019 году. В настоящий момент в здании ведутся отделочные работы, монтаж оборудования и благоустройство территории.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в спортивном комплексе будут проводить районные соревнования по гандболу, мини-футболу, волейболу, баскетболу. Он также рассчитан на круглогодичные тренировки.
Здание оборудовано для маломобильных граждан. Там предусмотрены лифты, пандусы и тактильные указатели. Комплекс состоит из двух частей: одноэтажной и трехэтажной. В спорткомплексе предусмотрен игровой зал размерами 44 на 27 метров и площадью 1188 квадратных метров.
Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики города Москвы сообщили, что в 2018 году в городе было построено и сдано в эксплуатацию 17 спортивных объектов. Среди крупных проектов – реконструкция и строительство нескольких инфраструктурных объектов в Лужниках, комплекс спортшколы олимпийского резерва № 47 в Шипиловском проезде, футбольное поле для школы "Трудовые резервы" на Суздальской улице.
До конца 2019 года в столице планируется ввести в эксплуатацию порядка 15 спортивных объектов. Строительство будет вестись за счет бюджета города. В планах на год – три футбольных поля, три велодрома для экстремальных велосипедных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и три объекта физкультуры и спорта.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.