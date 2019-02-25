В Филях-Давыдкове откроется спортивный комплекс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый спортивный комплекс откроется в районе Фили-Давыдково в 2019 году. В настоящий момент в здании ведутся отделочные работы, монтаж оборудования и благоустройство территории.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в спортивном комплексе будут проводить районные соревнования по гандболу, мини-футболу, волейболу, баскетболу. Он также рассчитан на круглогодичные тренировки.

Здание оборудовано для маломобильных граждан. Там предусмотрены лифты, пандусы и тактильные указатели. Комплекс состоит из двух частей: одноэтажной и трехэтажной. В спорткомплексе предусмотрен игровой зал размерами 44 на 27 метров и площадью 1188 квадратных метров.

Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики города Москвы сообщили, что в 2018 году в городе было построено и сдано в эксплуатацию 17 спортивных объектов. Среди крупных проектов – реконструкция и строительство нескольких инфраструктурных объектов в Лужниках, комплекс спортшколы олимпийского резерва № 47 в Шипиловском проезде, футбольное поле для школы "Трудовые резервы" на Суздальской улице.

До конца 2019 года в столице планируется ввести в эксплуатацию порядка 15 спортивных объектов. Строительство будет вестись за счет бюджета города. В планах на год – три футбольных поля, три велодрома для экстремальных велосипедных гонок, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов и три объекта физкультуры и спорта.