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24 июля, 19:37

Эксперт рассказал об экономических выгодах от строительства моста на Сахалин

строительство транспорт

Аналитик группы компаний "Финам" Алексей Калачев оценил экономические выгоды от строительства моста на Сахалин.

"Крупные инфраструктурные проекты, как, например, Крымский мост, нельзя рассматривать в качестве самоокупаемых проектов. Но дело в том, что такая глобальная масштабная инфраструктура – это стержень развития экономики, она дает косвенные эффекты", – цитирует Калачева RT.

Эксперт отметил, что сейчас сообщение с материком происходит посредством паромной переправы. И в данном случае товаропотоки сильно ограниченны.

По словам Калачева, для обеспечения жизнедеятельности и развития региона необходимо вкладываться в его инфраструктуру.

Ранее на встрече с главой Сахалина Олегом Кожемяко Владимир Путин заявил, что поручил правительству проработать вопрос строительства моста на полуостров.

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