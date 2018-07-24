Эксперт рассказал об экономических выгодах от строительства моста на Сахалин

24 июля, 19:37
Аналитик группы компаний "Финам" Алексей Калачев оценил экономические выгоды от строительства моста на Сахалин.
"Крупные инфраструктурные проекты, как, например, Крымский мост, нельзя рассматривать в качестве самоокупаемых проектов. Но дело в том, что такая глобальная масштабная инфраструктура – это стержень развития экономики, она дает косвенные эффекты", – цитирует Калачева RT.
Эксперт отметил, что сейчас сообщение с материком происходит посредством паромной переправы. И в данном случае товаропотоки сильно ограниченны.
По словам Калачева, для обеспечения жизнедеятельности и развития региона необходимо вкладываться в его инфраструктуру.
Ранее на встрече с главой Сахалина Олегом Кожемяко Владимир Путин заявил, что поручил правительству проработать вопрос строительства моста на полуостров.
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