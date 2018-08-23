Треть недвижимости в Москве строится на территории бывших промзон

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около трети всей столичной недвижимости строится на территории реорганизуемых промзон. До конца года в этих районах построят более трех миллионов квадратных метров недвижимости, передает портал мэра и правительства Москвы.

"В этом году в Москве на территории бывших промзон введено в эксплуатацию 27 объектов общей площадью 1,1 миллиона квадратных метров, из них 0,41 миллиона – жилые дома. До конца года будут построены еще 69 объектов общей площадью 3,25 миллиона "квадратов", из которых размер жилой площади составит 1,59 миллиона квадратных метров", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в ближайшее время начнется строительство индустриального парка "Руднево" в одноименной промзоне, и технопарка "Перерва" в зоне номер 58 "Люблино".

"Проект "Руднево" разработан в рамках инвестиционной программы “Москва – город для бизнеса и инноваций”. Территорию поделят на три большие зоны, каждая из которых будет иметь уникальный цветовой код и четкую навигацию", – отметил Левкин.

В проекте технопарка “Перерва” появятся семь производственно-складских зданий, а также одно административное и одно складское строение.

В жилом комплексе, который возводят на территории ЗИЛа, завершается строительство единственного в России дома с 3D-рисунком на фасадной панели. В планах правительства построить на территории бывшей промзоны более шести миллионов квадратных метров недвижимости до 2026 года.

Ранее сообщалось, что более 20 километров набережных Москвы-реки отремонтируют до 2020 года в рамках инвестиционной программы. По словам заммэра по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, вскоре завершится ремонт набережной Марка Шагала на территории ЗИЛа и реконструкция Шелепихинской набережной, которая продолжит Краснопресненскую набережную от делового центра "Москва-Сити".