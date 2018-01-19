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Москва 24

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19 января, 12:36

Площадь новой школы в Южном Бутове могут увеличить почти вдвое

строительство образование

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Площадь будущей школы в Южном Бутове может увеличиться почти в два раза − с шести до 11 тысяч квадратных метров. Предложение инвестора одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы под руководством Сергея Собянина, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Школу возведут на территории владения 13 на Старокрымской улице. Как передает Агентство "Москва", на участке общей площадью восемь гектаров строят ЖК "Эталон-Сити" с детским садом и школой.

Как пояснил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, ранее инвестор проекта попросил у ГЗК разрешить ему вдвое увеличить площадь будущей школы, чтобы там смогли обучаться 625 детей.
"Согласно решению комиссии, общая наземная площадь школы может быть увеличена с шести тысяч до 11 тысяч квадратных метров", − уточнил Тимофеев.

По данным Москомстройинвеста, теперь проект изменений вынесут на публичные слушания.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2018 году в столице построят 19 детских садов и школ. Мэр также отметил, что за семь лет в городе появилось 300 новых образовательных учреждений.

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