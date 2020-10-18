Около 30 млн кв. м недвижимости планируется построить в ТиНАО к 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ТиНАО планируют построить и ввести в эксплуатацию порядка 30 миллионов квадратных метров жилой недвижимости к 2024 году. Об этом рассказали в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы.

Как сообщает Агентство "Москва", за последние 8 лет в Троицком и Новомосковском округах уже реализовали 19 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 14,7 миллиона – представляют собой жилье, еще 4,4 – коммерческую недвижимость.

"Активное развитие дорожно-транспортной, инженерной и социальной инфраструктур будет стимулировать рост динамики ввода недвижимости. По нашим оценкам, к 2024 году Новая Москва преодолеет планку в 30 млн квадратных метров", – рассказал руководитель департамента Владимир Жидкин.

Руководитель подчеркнул, что в настоящее время в ТиНАО находится свыше 50 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 35 – нежилая. Так, в 2020 году планируется ввести более 3 миллионов квадратных метров недвижимости, заключил Жидкин.

Ранее сообщалось, что восемь детских садов и 16 школьных корпусов планируется построить в Москве до конца года. Всего в столице возвели 397 зданий образовательных учреждений с 2011 года. Их них 253 объекта построены за счет городского бюджета, 144 – средств инвесторов.

