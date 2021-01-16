Бочкарев заявил, что мороз не повлиял на ход строительства объектов городского заказа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Установившаяся в столице морозная погода не смогла повлиять на строительство объектов городского заказа. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Хоть и в такую погоду работа стала сложнее, но строительство домов, детских садов, школ и так далее не останавливается. Все понимают важность задачи, которая стоит перед нами", – сказал он.

Ранее сообщалось, что пик похолодания в столичном регионе придется на ночь с воскресенья на понедельник, 18 января. Минимальная температура в столице составит от -23 до 25 градусов, а в Подмосковье – от -23 до -28 градусов.