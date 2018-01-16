Пять путепроводов планируют построить в столице за три года – Хуснуллин

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Пять путепроводов через линии железных дорог планируют построить и реконструировать в столице в течение ближайших трех лет, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, это связано с "активным развитием железных дорог в Москве".

Как пояснил Хуснуллин, на средства городского бюджета будут возведены путепроводы между улицами Менжинского и Дудинка, между улицей 800-летия Москвы и Инженерной улицей, а также между улицей Хачатуряна и проектируемым проектом № 2236. "Это позволит улучшить связанность территорий внутри города и, как следствие, улучшит транспортную ситуацию", – цитирует заявление Хуснуллина Интерфакс.

При этом заммэра отметил, что окончательный список путепроводов еще не утвердили, однако в рамках проекта Московских центральных диаметров в столице появится целый ряд новых объектов.

"Только около площади трех вокзалов предполагается реконструировать существующий путепровод и построить два новых. Прорабатываются и другие возможные проекты", – добавил Хуснуллин, напомнив, что за последние три года удалось реконструировать и построить уже 12 путепроводов. Один из них – Богородский путепровод – открыли совсем недавно, 25 декабря 2017 года.