Завершена реконструкция Богородского путепровода через пути МЦК

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Реконструкция Богородского путепровода через пути Московского центрального кольца (МЦК) завершена, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в течение трех лет в столице строились путепроводы через пути МЦК и радиальные направления железных дорог. Всего движение запустили по 11 путепроводам, и теперь открывается последний по этой программе.

Хуснуллин подчеркнул, что мост после реконструкции стал почти на один метр выше и на четыре метра длиннее.

"Обновленный путепровод ждали автомобилисты и пассажиры общественного транспорта – он соединяет два района – Метрогородок и Богородский", – цитирует заммэра Стройкомплекс Москвы.

Он подчеркнул, что так как железные дороги в городе развиваются, в ближайшие годы планируется построить и реконструировать еще несколько путепроводов.

Всего в Москве с 2014 года было построено или реконструировано 12 автодорожных путепроводов через железнодорожные пути, в том числе шесть объектов на МЦК.

Помимо Богородского, речь идет о Можайском, Ленинградском, Звенигородском, Коптевском, Волоколамском путепроводах, путепроводе в Щербинке через пути Курского направления и трех путепроводах на Киевском направлении МЖД: в Переделкино, в Кокошкино и в Крекшино.