Завершена реконструкция Богородского путепровода через пути МЦК

25 декабря, 12:54
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Реконструкция Богородского путепровода через пути Московского центрального кольца (МЦК) завершена, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, в течение трех лет в столице строились путепроводы через пути МЦК и радиальные направления железных дорог. Всего движение запустили по 11 путепроводам, и теперь открывается последний по этой программе.
Хуснуллин подчеркнул, что мост после реконструкции стал почти на один метр выше и на четыре метра длиннее.
"Обновленный путепровод ждали автомобилисты и пассажиры общественного транспорта – он соединяет два района – Метрогородок и Богородский", – цитирует заммэра Стройкомплекс Москвы.
Он подчеркнул, что так как железные дороги в городе развиваются, в ближайшие годы планируется построить и реконструировать еще несколько путепроводов.
Всего в Москве с 2014 года было построено или реконструировано 12 автодорожных путепроводов через железнодорожные пути, в том числе шесть объектов на МЦК.
Помимо Богородского, речь идет о Можайском, Ленинградском, Звенигородском, Коптевском, Волоколамском путепроводах, путепроводе в Щербинке через пути Курского направления и трех путепроводах на Киевском направлении МЖД: в Переделкино, в Кокошкино и в Крекшино.
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