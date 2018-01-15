Завершен монтаж четырех путепроводов на трассе Солнцево – Бутово – Видное

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Завершен монтаж основных конструкций четырех путепроводов прямого хода на магистрали Солнцево – Бутово – Видное. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Мы вместе с генеральной подрядной организацией завершили монтаж основных конструкций четырех путепроводов прямого хода на магистрали Солнцево-Бутово-Видное. В настоящее время ведутся работы по обустройству сети уличного освещения, установке системы видеонаблюдения, автоматической противогололедной системы, автоматизированной системы управления дорожным движением и благоустройству", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Всего в рамках первого этапа будет построено 21,7 километра дорог. Для удобства пешеходов будут построены три подземных перехода. В местах прохождения трассы вблизи жилой застройки предусмотрена установка шумозащитных экранов.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют в 2018 году ввести в эксплуатацию 94,5 километра дорог, 26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. При этом один из самых важных проектов – строительство дороги Солнцево – Бутово – Видное. Также в этом году планируется приступить к строительству южного дублера Кутузовского проспекта, к развязке на пресечении МКАД и к реконструкции Дмитровского путепровода.

В 2017 году в столице ввели 90 километров дорог, 28 искусственных сооружений и 29 пешеходных переходов. Также завершилось строительство участка от Мосфильмовской улицы до Аминьевского шоссе.