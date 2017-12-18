Почти 100 км автодорог построят в Москве в 2018 году

18 декабря, 13:45
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Власти Москвы планируют в 2018 году ввести в эксплуатацию 94,5 километра дорог, 26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов, сообщил журналистам глава департамента строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, один из самых важных проектов, это строительство дороги Солнцево – Бутово – Видное. Также в будущем году планируется приступить к строительству южного дублера Кутузовского проспекта , к развязке на пресечении МКАД и к реконструкции Дмитровского путепровода, передает телеканал Москва 24.
Бочкарев рассказал, что в этом году в столице ввели 90 километров дорог, 28 искусственных сооружений и 29 пешеходных переходов. Также завершилось строительство участка от Мосфильмовской улицы до Аминьевского шоссе.
Ранее сообщалось, что в следующие три года в эксплуатацию могут ввести еще 300 километров автомагистралей. В планах на несколько лет – окончание работ на Северо-Западной и Северо-Восточной хордах. Это будут магистрали, рассчитанные на большой поток автомобилей.
В столице должны появиться несколько развязок, которые соединят разные районы. Они разгрузят крупные трассы и кольцевые дороги.
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