Почти 100 км автодорог построят в Москве в 2018 году

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Власти Москвы планируют в 2018 году ввести в эксплуатацию 94,5 километра дорог, 26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов, сообщил журналистам глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, один из самых важных проектов, это строительство дороги Солнцево – Бутово – Видное. Также в будущем году планируется приступить к строительству южного дублера Кутузовского проспекта , к развязке на пресечении МКАД и к реконструкции Дмитровского путепровода, передает телеканал Москва 24.

Бочкарев рассказал, что в этом году в столице ввели 90 километров дорог, 28 искусственных сооружений и 29 пешеходных переходов. Также завершилось строительство участка от Мосфильмовской улицы до Аминьевского шоссе.

Ранее сообщалось, что в следующие три года в эксплуатацию могут ввести еще 300 километров автомагистралей. В планах на несколько лет – окончание работ на Северо-Западной и Северо-Восточной хордах. Это будут магистрали, рассчитанные на большой поток автомобилей.

В столице должны появиться несколько развязок, которые соединят разные районы. Они разгрузят крупные трассы и кольцевые дороги.