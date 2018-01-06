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6 января, 10:15

Реконструкция Дмитровского путепровода начнется в январе−марте 2018 года

строительство дороги транспорт

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Работы по реконструкции Дмитровского путепровода планируют начать в январе−марте 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента строительства.

"Планируем к реконструкции Дмитровского путепровода приступить в I квартале 2018 года". − цитирует Агентство "Москва" главу ведомства Андрея Бочкарева. Как напомнил Бочкарев, путепровод на Дмитровском шоссе у платформы Петровско-Разумовская возвели в 1965 году, а его длина − чуть более 310 метров. "На сегодняшний день он находится в предаварийном состоянии и нуждается в срочной реконструкции", − пояснил руководитель департамента строительства.

По данным ведомства, в рамках работ специалисты полностью заменят балки пролетных строений путепровода, а также стойки опор, которые уже исчерпали ресурс долговечности и не подлежат ремонту. После реконструкции длина путепровода будет равна 330 метрам, уточнили в департаменте, отметив при этом, что работы будут вести без остановки движения по основному ходу Дмитровского шоссе.

Также сообщается, что подземный пешеходный переход на Дмитровском шоссе, вблизи дома № 2, строение 2 на улице Линии Октябрьской Железной Дороги, будет удлинен, а съезды от проезда на улицу Валаамская до проезда на улицу Линии Октябрьской Железной Дороги ожидает реконструкция.

Как напомнил Бочкарев, в столице осуществляется программа строительства путепроводов через железнодорожные пути по поручению Сергея Собянина. "За последние три года построено шесть новых путепроводов, четыре полностью реконструировано, два еще находятся в стадии реконструкции", − уточнил глава департамента строительства. По его словам, новые путепроводы создадут условия для нормального проезда автотранспорта.

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