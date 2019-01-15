Возобновлено строительство второго вестибюля станции метро "Окружная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Строительство второго вестибюля станции метро "Окружная" возобновили после инцидента с поступлением воды на участке салатовой ветки. Об этом сообщили в пресс-службе Мосметростроя.

"На момент инцидента, естественно, все имеющиеся силы были переброшены на ее ликвидацию. В данный момент строительные работы возобновлены", – сказал представитель подрядчика, передает Агентство "Москва".

Сбой в движении поездов салатовой ветки произошел утром 15 января из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". ЧП произошло после того, как выбило пробку тюбинга возле служебной платформы при строительстве второго вестибюля станции "Окружная". В настоящий момент все три станции метро вновь открыты для пассажиров.