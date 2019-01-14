Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Солнечногорске на станции "Подсолнечная" построят подземный пешеходный переход под железнодорожными путями. Информация опубликована на сайте Октябрьской железной дороги (ОЖД).
Длина объекта составит 82,3 метра, ширина – четыре метра. Тоннель оборудуют наклонными подъемными платформами и пандусами для маломобильных граждан. Предполагается, что объект будет готов к лету 2020 года. Сейчас рабочие переносят инженерные сети и оборудуют строительную площадку. Существующий наземный пешеходный переход демонтируют.
Ранее сообщалось, что градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина одобрила строительство подземного пешеходного перехода на Алтуфьевском шоссе. Переход будет построен в районе дома № 13, корпус 1.
Кроме того, строительство четырех пешеходных переходов через железнодорожные пути Московского центрального кольца (МЦК) завершится в первом или во втором квартале 2019 года.
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