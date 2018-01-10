Около 40 объектов исключили из перечня столичных долгостроев в 2017 году

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Почти 40 объектов исключили из списка долгостроев и незавершенного строительства в столице в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"В 2017 году из перечня долгостроев и незавершенного строительства удалось исключить 36 объектов", – цитирует Агентство "Москва" главу ведомства Олега Антосенко. По его словам, в начале прошлого года на контроле Стройкомплекса значились 289 объектов долгостроя и незавершенного строительства.

По данным Мосгосстройнадзора, семь объектов долгостроя, включая учебные корпуса МАТИ на улице Оршанская, уже ввели в эксплуатацию. Кроме того, были отреставрированы корпуса научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Первого МГМУ имени Сеченова на улице Достоевского и оборудованы инженерные коммуникации для театра под руководством Олега Табакова на улице Гиляровского.

Еще по девяти объектам строительные работы решили возобновить. В этот список попали, в частности, медицинский оздоровительный комплекс и парковка с гостинично-офисным зданием на участке №4 ММДЦ "Москва-Сити", а также гостиница на Русаковской улице, торгово-административный комплекс на Нахимовском проспекте, корпус Московской финансово-юридической академии на улице Введенского и жилой дом с подземной автостоянкой на улице Малыгина.

Помимо этого, специалисты определили 19 площадок, где работы ранее так и не были начаты, или их продолжение было признано нецелесообразным. Теперь их планируют привести в порядок и благоустроить. В Мосгосстройнадзоре также отметили, что объект в 1-м Дорожном проезде исключили из списка долгостроев после того, как там были замечены признаки самовольного строительства.

Таким образом, по данным ведомства, сейчас на контроле Стройкомплекса находятся 253 объекта, включая 29 федеральных и 129 – инвестиционных.