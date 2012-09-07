У трех вокзалов вместо железных дорог появятся улицы и парки

Проект, победивший в двух номинациях в конкурсе концепции развития московской агломерации, предполагает перевод железнодорожных линий в районе трех вокзалов под землю, заявил член команды, победившей в конкурсе, Сергей Ткаченко.

"Предполагается убрать железнодорожные пути под землю, а ту территорию, которую они сейчас занимают, оставить для дальнейшего развития и возможного строительства", - приводит "Интерфакс" слова Ткаченко.

На этой территории возможно строительство объектов разного функционального назначения.

"Это могут быть обычные кварталы с улицами, бульварами, парками", - сообщил Сергей Ткаченко.

Он отметил, что большой потенциал развития есть и у территории рядом с Киевским вокзалом.

"Там очень большая территория, там расположены заводы "Пластик" и "Бадаевский", там же территория Трехгорной мануфактуры, там же стоит ТЭЦ. Все эти территории можно развивать", - сказал Ткаченко.

По его словам, концепция также предполагает строительство двух мостов через Москву-реку в районе Сити и Трехгорной мануфактуры.

Другой участник победившей команды Жан-Мишель Вильмотт отметил, что потенциал площадей, возможных к развитию в районе трех вокзалов, составляет около 4,2 миллионов квадратных метров.

"Также очень важно, что в случае размещения там каких-либо зданий, они имели бы разное функциональное назначение", - добавил Жан-Мишель Вильмотт.

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