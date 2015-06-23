Автовладельцы стали чаще обращаться в РСА за компенсациями по ОСАГО

Автовладельцы стали чаще обращаться в Российский союз автостраховщиков (РСА) с требованием компенсационных выплат в связи с отзывом лицензий у страховщиков, сообщается на официальном сайте РСА.

"Только в текущем году было отозвано несколько лицензий у страховщиков ОСАГО, соответственно, люди обращаются в союз за полагающимися им выплатами. В связи с этим мы напоминаем о том, что существует определенный порядок направления обращений по вопросам выплат в рамках ОСАГО", – отметил президент союза Игорь Юргенс.

Так, прямое возмещение убытков возможно в том случае, если авария произошла в результате столкновения двух транспортных средств (в том числе с прицепами), гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с законом об ОСАГО, и в результате ДТП вред причинен только этим транспортным средствам.

Обратиться за компенсационной выплатой напрямую в РСА необходимо, если:

1) страховой случай невозможно урегулировать в порядке прямого возмещения убытков, поскольку обстоятельства аварии не соответствуют указанным выше критериям и у страховщика, застраховавшего гражданскую ответственность причинителя вреда, отозвана лицензия на осуществление ОСАГО либо в отношении данной компании введена процедура, применяемая в деле о банкротстве;

2) выплата возмещения потерпевшему не может быть осуществлена ввиду того, что у компаний, где застрахована ответственность участников ДТП, отозваны лицензии на осуществление ОСАГО либо в отношении данных компаний введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве.

Более подробная информация размещена на сайте Российского союза автостраховщиков.