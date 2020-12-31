Российские синхронистки представили новогоднюю программу под песню Little Big

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Сборная России по синхронному плаванию поделилась своим новогодним номером. Выступление сопровождала

песня Uno российской группы Little Big, видео опубликовано на странице спортсменки Влады Чигиревой на странице в Instagram.

Данный номер подготовили для "Шоу олимпийских чемпионов", проходившем в 2020 году в онлайн-формате. "Наконец-то мы можем вам показать наш новогодний номер, который мы с таким трепетом и удовольствием готовили для вас", – говорится в публикации олимпийской чемпионки. По ее словам, песню выбрали неспроста и творчество группы Little Big нравится команде.

Ранее группа Little Big посвятила новогодний клип ненависти к 2020 году. Кроме самих музыкантов, в клипе снялись стендап-комик Данила Поперечный и шоумен Гарик Харламов.