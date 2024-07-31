Флаг России появился в трансляции на сайте Олимпиады

Фото: olympics.com

Флаг России появился в прямой трансляции, которая велась с соревнований по плаванию на сайте Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Перед началом заплыва на дистанции 200 метров брассом в трансляции продемонстрировали результат Евгении Чикуновой, установившей мировой рекорд в апреле 2023 года. Он составил 2 минуты 17,55 секунды. При этом возле фамилии спортсменки был изображен российский флаг, который запрещен на нынешней Олимпиаде.

После этого в трансляции появился другой олимпийский рекорд, принадлежащий спортсмену Евгению Рылову. Его результат на 200-метровке на спине был равен 1 минуте 53,27 секунды.

Российский пловец сумел установить его во время Олимпиады в Токио, когда спортсмены из РФ уже не имели возможности выступать под флагом страны. На тот момент было запрещено и использование российского национального гимна. В связи с этим в трансляции рядом с фамилией Рылова изображался флаг Олимпийского комитета России (ОКР), под которым россияне выступали на тех Играх.

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже. Они начались 26 июля и будут идти вплоть до 11 августа. От России на Играх в нейтральном статусе выступят 15 спортсменов. Участвовать в соревнованиях они смогут только при соблюдении ряда критериев. Кроме того, для россиян были согласованы специальные флаг и гимн.

