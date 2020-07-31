Кокорин подписал трехлетний контракт со "Спартаком" – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Экс-форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин перешел в московский "Спартак". Как сообщает газета "Спорт-Экспресс", 29-летний игрок подписал трехлетний контракт.
Клуб планирует объявить о переходе официально 1 августа. Кокорин перешел в "Спартак" в статусе свободного агента. Его контракт с "Зенитом" истек 31 июля и не был продлен.
Ранее стало известно, что столичный клуб готов удовлетворить требования Кокорина по зарплате. Отмечалось, что игрок хочет заработать за три года десять миллионов евро.
Также в услугах нападающего были заинтересованы столичные "Динамо" и "Локомотив", а также казанский "Рубин". Вторую часть сезона-2019/20 Кокорин провел в аренде в "Сочи", где забил семь мячей.
Александр Кокорин переходит в "Спартак" – СМИ
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