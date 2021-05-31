Главного тренера сборной РФ Черчесова описали тремя словами

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Защитник ЦСКА и сборной РФ Игорь Дивеев высказался о работе главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Об этом сообщает "Чемпионат".

По словам футболиста, наставника можно назвать требовательным, настойчивым и позитивным.

"Когда в кругу собираемся, любит пошутить. Но требовательность – это главное. Это самый требовательный тренер пока в моей карьере. Постоянно подсказывает. Всегда именно не скажет, а крикнет", – отметил спортсмен.

Он также добавил, что в команде есть человек, который ведет себя громче Черчесова. Им является Шамиль Газизов.

"Там без шансов. Если не доиграл, единоборства испугался, то все. На тебя так наорут… Но ты с этим соглашаешься, потому что понимаешь, что по делу", – рассказал Дивеев.

Ранее Станислав Черчесов обозначил причины проигрыша в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии. По мнению наставника, российскую команду подвела реализация моментов.