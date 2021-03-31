Черчесов назвал причины поражения в матче со Словакией

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов обозначил причины проигрыша в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии. Об этом специалист рассказал в эфире "Матч ТВ".

Накануне футболисты сборной России уступили Словакии. Матч состоялся на стадионе "Сити Арена Трнава" и завершился со счетом 1:2.

По мнению наставника, российскую команду подвела реализация моментов.

"В какие-то моменты владели инициативой, но стандартная ситуация перевернула игру", – сказал Черчесов.

Он объяснил, что пропущенный мяч заставил тренерский штаб поменять схему игры. Это принесло свои плоды в виде забитого гола, однако команда Словакии смогла вновь выйти вперед.

"Не сказал бы, что мы недооценили словаков. Мы готовились к игре, знаем, чем хороша команда", – заявил главный тренер.

Черчесов подчеркнул, что Словакия ничем не удивила в плане тактики на встречу. Он заявил, что матч прошел на высоком уровне в плане хорошего европейского качества игры.

"Сегодня словаки оказались удачливее, в какой-то степени им повезло", – заключил тренер.

Ранее бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение национальной команды от Словакии. Он выразил мнение, что российским игрокам не хватило страсти и свежести.