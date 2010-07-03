Хоккеист Петунин вернулся в московское "Динамо"

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Форвард Александр Петунин перешел из "Северстали" в московское "Динамо". В качестве компенсации череповецкий клуб получил права на 27-летнего форварда Руслана Карлина, сообщается на сайте бело-голубых.

В декабре 2018 года команды уже обменивались этими игроками. Теперь хоккеисты вернулись в свои прежние клубы.

В сезоне-2018/19 22-летний Петунин набрал 7 очков (4 шайбы + 3 передачи) в 32 матчах. В активе Карлина 10 (4+6) баллов в 53 встречах.