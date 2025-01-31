Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Ричард Баттон

Фото: ТАСС/AP/Marcio Jose Sanchez

Двукратный олимпийский чемпион фигурист Ричард Баттон ушел из жизни в возрасте 95 лет, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Ассоциацию фигурного катания США.

Смерть спортсмена наступила 30 января в Норт-Салеме в штате Нью-Йорк. При этом причины его кончины не названы.

Баттон был двукратным олимпийским чемпионом в одиночном катании. Во время Игр 1948 года спортсмен первым в истории смог выполнить двойной аксель. Спустя четыре года он также впервые исполнил тройной риттбергер. Баттон одержал победу в обеих этих Олимпиадах.

После окончания своей спортивной карьеры фигурист работал на телевидении и радио в качестве комментатора.

