Награды на турнире для недопущенных на ОИ спортсменов приравняют к олимпийским

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Размер премий на соревнованиях, которые устроят для спортсменов, недопущенных к Олимпийским играм, будут приравнены к олимпийским , сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Турнир атлетов пройдет в Сочи‍. В соревнованиях примут участие от 500 спортсменов. Помимо россиян, в состязаниях примут участие иностранные спортсмены, которые по каким-то причинам не получили олимпийские лицензии в 2018 году.

Также в Совете Федерации предложили создать альтернативу Олимпийским играм. С такой инициативой выступил член Комитета по международным делам Леонид Тягачев.

На зимней Олимпиаде выступят 169 спортсменов из России. Ряд лидеров российской сборной в своих видах спорта не были включены в список приглашенных. В частности, шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.