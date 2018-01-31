Награды на турнире для недопущенных на ОИ спортсменов приравняют к олимпийским

Фото: AP/David J. Phillip, File
Размер премий на соревнованиях, которые устроят для спортсменов, недопущенных к Олимпийским играм, будут приравнены к олимпийским , сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Турнир атлетов пройдет в Сочи. В соревнованиях примут участие от 500 спортсменов. Помимо россиян, в состязаниях примут участие иностранные спортсмены, которые по каким-то причинам не получили олимпийские лицензии в 2018 году.
Также в Совете Федерации предложили создать альтернативу Олимпийским играм. С такой инициативой выступил член Комитета по международным делам Леонид Тягачев.
На зимней Олимпиаде выступят 169 спортсменов из России. Ряд лидеров российской сборной в своих видах спорта не были включены в список приглашенных. В частности, шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: