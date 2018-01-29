В Совете Федерации предложили провести альтернативную Олимпиаду

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В Совете Федерации предложили создать альтернативу Олимпийским играм. С такой инициативой в ходе пресс-конференции выступил член комитета по международным делам Леонид Тягачев.

"Может быть, действительно, нам создать свой Олимпийский комитет, в который войдут те страны, которые будут также работать, подтянуть все телевидение, сделать призы, чтобы спортсмены соревновались, зарабатывали, показывали те рекорды. Надо серьезно, на высочайшем уровне, делать свою новую программу", – цитирует Тягачева Агентство "Москва".

По мнению сенатора, альтернативу Олимпиаде стоит создать, так как спортсменам важно участвовать в соревнованиях, тренироваться и устанавливать новые рекорды.

Ранее стало известно, что турнир для недопущенных на Олимпийские игры спортсменов пройдет в Сочи‍. В соревнованиях примут участие от 500 атлетов. Помимо россиян, в состязаниях примут участие иностранные спортсмены, которые по каким-то причинам не получили олимпийские лицензии в 2018 году.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 из-за неоднократных нарушений антидопинговых правил. Принять участие в Играх смогут только "чистые" спортсмены, которые будут выступать под нейтральным флагом.

Всего в Пхенчхан поедут 169 спортсменов из России, общая заявка будет состоять из 340 человек.