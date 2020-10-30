В Москве стартует новый сезон "Спортивных выходных"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Второй сезон проекта "Спортивные выходные" стартует в Москве с воскресенья, 1 ноября. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

В день запуска в 10:00 состоится мастер-класс по йоге, в 12:00 начнется круговая тренировка, а в 14:00 – урок зумбы. Все они будут проходить на видеохостинге YouTube.

В разработке проекта принимали участие департамент спорта Москвы и центры госуслуг "Мои документы".

"Теперь тренировки доступны пользователям в любом месте и с любого устройства, главное – хорошее настроение и стремление к здоровому образу жизни", – отметил заместитель директора центров госуслуг "Мои документы" Александр Гребенкин.

В основной программе проекта – йога, пилатес, зумба, скандинавская ходьба, а также круговые, функциональные и танцевальные тренировки. Кроме того, будут доступны лекции о здоровом образе жизни.

Первым 50 участникам проекта "Спортивные выходные" предложат эксклюзивную возможность получить индивидуальную консультацию от тренера. Необходимо выбрать дату, время и тренировку на сайте проекта, после чего на указанный адрес электронной почты придет ссылка на онлайн-конференцию через Zoom.

Помимо занятий в выходные, по будням в 7:00 профессиональные спортсмены будут проводить зарядку.

Ознакомиться с расписанием "Спортивных выходных" можно на сайте проекта. Информацию также дублируют в Telegram-канале.

