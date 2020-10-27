Терапевт Минздрава РФ назвала пять условий для определения здорового образа жизни

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Определить приверженность человека к здоровому образу жизни могут пять условий, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
По ее словам, в первую очередь речь идет об отказе от курения, а также от злоупотребления алкоголем и солью. "Наши эпидемиологические исследования показали, что 40% россиян начинают солить, еще не попробовав еду", – цитирует ее РИА Новости.
Четвертое условие – это ходьба не менее часа в день. Пятый пункт – употребление не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки.
Жители Северного Кавказа и юга России чаще ведут здоровый образ жизни. В лидерах рейтинга, составленного агентством, оказались Дагестан и Чечня. На третьем месте расположилась Адыгея, на четвертом – Краснодарский край. Пятерку замыкает Кабардино-Балкария.
Лидеров рейтинга характеризует высокая доля населения, занимающаяся спортом, а также низкий уровень потребления табака и алкоголя. Также в данных регионах заметно ниже доля населения, которая работает во вредных или опасных условиях.
Наихудшие показатели в рейтинге были зафиксированы в Еврейской автономной области, Камчатском и Забайкальском крае, а также в Магаданской и Амурской областях.
В России предложили обязать производителей раскрывать состав сигарет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: