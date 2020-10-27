Терапевт Минздрава РФ назвала пять условий для определения здорового образа жизни

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Определить приверженность человека к здоровому образу жизни могут пять условий, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

По ее словам, в первую очередь речь идет об отказе от курения, а также от злоупотребления алкоголем и солью. "Наши эпидемиологические исследования показали, что 40% россиян начинают солить, еще не попробовав еду", – цитирует ее РИА Новости.

Четвертое условие – это ходьба не менее часа в день. Пятый пункт – употребление не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки.

Жители Северного Кавказа и юга России чаще ведут здоровый образ жизни. В лидерах рейтинга, составленного агентством, оказались Дагестан и Чечня. На третьем месте расположилась Адыгея, на четвертом – Краснодарский край. Пятерку замыкает Кабардино-Балкария.

Лидеров рейтинга характеризует высокая доля населения, занимающаяся спортом, а также низкий уровень потребления табака и алкоголя. Также в данных регионах заметно ниже доля населения, которая работает во вредных или опасных условиях.

Наихудшие показатели в рейтинге были зафиксированы в Еврейской автономной области, Камчатском и Забайкальском крае, а также в Магаданской и Амурской областях.

