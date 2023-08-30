Тренерский штаб сборной РФ увеличил состав на сбор до 49 футболистов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тренерский штаб российской сборной во главе с Валерием Карпиным расширил состав команды на сентябрьский сбор до 49 футболистов. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что учебно-тренировочный сбор национальной команды проведут с 4 по 12 сентября на базе в подмосковном Новогорске. Соперников по товарищеским матчам объявят дополнительно.

В первоначальном варианте состава, который был оглашен 24 августа, значились 36 игроков. В обновленную версию состава вошли игроки из 13 российских клубов, а также был исключен полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук. Его не вызвали на сентябрьский сбор команды, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Так, из футболистов, выступающих за границей, в списке находится только Александр Головин из "Монако".

В сборную, в частности, вошли вратари Матвей Сафонов ("Краснодар"), Владислав Тороп (ЦСКА), защитники Вячеслав Караваев ("Зенит"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов"), Егор Погостнов ("Локомотив"), полузащитники Никита Ермаков (ЦСКА), Ярослав Михайлов ("Нижний Новгород"), нападающие Николай Комличенко ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак").

Ранее Карпин объяснил, почему не включил новичка испанского клуба "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна в расширенный состав национальный команды на сентябрьский сбор. По его словам, тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба, чтобы дать ему возможность побыстрее адаптироваться в новом клубе.

Также столичный футбольный клуб "Локомотив" на выезде обыграл "Сочи" со счетом 1:0 в матче шестого тура МИР Российской Премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре "Локомотив" примет калининградскую "Балтику", "Сочи" на выезде ожидает встреча с "Оренбургом". Обе игры состоятся 3 сентября.

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