Международный турнир по баскетболу Moscow Open пройдет в выходные

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Один из старейших Международных турниров по баскетболу три на три Moscow Open пройдет в столице в выходные, 31 мая и 1 июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Баскетбол три на три – динамичная уличная версия классического баскетбола, признанная олимпийским видом спорта. Она стала доступной и популярной благодаря простым правилам, минимальным требованиям к площадкам и экипировке. Играть могут все желающие независимо от возраста и уровня подготовки.

В спортивных соревнованиях примут участие команды из России, в том числе будут выступать Александр Зуев и Станислав Шаров, завоевавшие серебряные медали на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Противостоять им будут спортсмены из Сербии, считающиеся одними из сильнейших в мире в баскетболе три на три, а также представители Турции, Монголии и Киргизии.

В программу состязаний вошли также массовые любительские турниры для детей и взрослых и конкурс по броскам сверху (данкам). Это один из самых зрелищных моментов фестиваля, который всегда собирает полные трибуны зрителей.

Игры пройдут на площадке "Под мостом", расположенной на территории Олимпийского комплекса "Лужники". Вход для гостей свободный.

Кроме того, в "Лужниках" 31 мая состоятся День и Ночь московского спорта. Днем для посетителей подготовят свыше 20 тематических зон. В программе мероприятия – соревнования, мастер-классы и открытые уроки по различным дисциплинам.

Ночь московского спорта охватит 15 городских локаций с 20:00 до 23:00. Например, на Пушкинской площади организуют зону сайклинга, а на Кудринской – полосу препятствий.