"Уралочка" не будет оспаривать решение о дисквалификации тренера "Локомотива"

Фото: ТАСС/Юрий Машков
Волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" не будет оспаривать решение о дисквалификации главного тренера калининградского "Локомотива" Андрея Воронкова. Об этом РИА Новости рассказал заслуженный тренер СССР по волейболу, работающий в екатеринбургском клубе, Николай Карполь.
"Знаете, есть такой анекдот. Жена изменила мужу, и он ставит вопрос о разводе. А один человек ему говорит: "Слава богу, что она изменила тебе, а не Родине". Это все к тому, что все зависит от того, кто принимает решение", – отметил Карполь.
Ранее исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировал главного тренера калининградского "Локомотива" Андрея Воронкова на два года. Воронков не сможет выводить спортсменов на площадку. Отстранение действует только на мероприятия ВФВ.
До этого главный тренер "Локомотива" Воронков назвал обезьяной кубинскую волейболистку клуба "Уралочка-НТМК". Во время финальной серии плей-оффа, в конце третьей партии, Воронков взял тайм-аут, чтобы обсудить игру со своими волейболистками. "Почему опять ловишь эту обезьяну?" – спросил у одной из спортсменок тренер.
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