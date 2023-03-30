Забег "Апрель" на 5 километров пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В это воскресенье, 2 апреля, в столице пройдет забег "Апрель" – он станет первым в сезоне шоссейным стартом от "Бегового сообщества" и откроет юбилейный для команды год.

"Апрель" впервые провели в 2013-м – он был первым в линейке стартом от команды, известной сейчас как "Беговое сообщество". В 2017-м он был переименован, а количество забегов, проводимых командой, за прошедшие 10 лет сильно выросло – в этом году их будет уже 16.

Сегодня "Апрель" – это начало нового шоссейного сезона, а для кого-то – и начало собственной беговой истории. В воскресенье участники пробегут 5 километров по весеннему городу, смогут оценить свои силы и понять, как улучшить результаты.

Маршрут проходит вокруг Олимпийского комплекса "Лужники" по Аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Участникам откроются виды на "Москва-Сити", Воробьевскую набережную, здание МГУ и Большую спортивную арену "Лужники".

Принять участие могут все желающие старше 14 лет. Уровень подготовки – не главное: быстрая и плоская трасса будет комфортна как для новичков, так и для профессиональных атлетов, а дистанция подойдет даже тем, кто только начинает свое знакомство с бегом.

Старт состоится в 10:00. Победители – трое мужчин и трое женщин – получат кубки, подарки от партнеров и денежные вознаграждения, а все финишеры – памятные значки.

Помимо этого, в рамках забега "Апрель" продолжится еще один важный для сообщества проект – Студенческий кубок БС. 2 апреля пройдет четвертый этап соревнований сезона 2022/23. Команды московских вузов посоревнуются в беге на 5 километров по шоссе.

Ранее стало известно, что московские велофестивали в этом году состоятся 20 мая и 16 сентября. Для жителей и гостей города подготовили новые форматы проведения и запланировали различные мероприятия.

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