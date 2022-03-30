Спортсменка назвала основную причину отказа людей от посещения тренажерного зала

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Наиболее распространенной причиной отказа от посещения тренажерного зала является неправильный выбор вида спорта, заявила спортсменка Юлия Алексеева в разговоре с "Мослентой".

По ее словам, часто люди выбирают неподходящий для них по тем или иным причинам вид спорта, занятие которым не приносит удовольствия и становится тяжким бременем. Алексеева уточнила, что лично для нее неподходящими оказались дзюдо и самбо.

"Чтобы понять, в какую сторону двигаться, иногда нужно просто вспомнить, что нам нравилось в детстве, от чего мы ловили наибольший кайф. Велосипед? Танцы? Бассейн? Прекрасно. Положили штангу на место, вперед", – заявила Алексеева.

Она отметила, что сегодня в Москве можно найти занятия практически по любому виду спорта. По словам эксперта, при выборе следует ориентироваться на собственные предпочтения, а не навязанные извне.

"Если вы не преуспели в тренажерном зале, это ничего не значит. Нет, вы не слабые. С вами все хорошо", – заключила Алексеева, пояснив, что в таком случае следует попробовать другой вид спорта.

Ранее россиянам посоветовали заняться дог-фрисби, дог-йогой и другой активностью с собаками, которая поможет сбросить лишний вес и поддержать форму. Подобные упражнения помогут совместить сразу два полезных дела: воспитание собаки и физические нагрузки для хозяина.

