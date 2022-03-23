Нутрициолог назвала обязательное условие для похудения к лету

Фото: depositphotos/stockasso

Для успешного похудения к лету нужно считать калории и сократить их количество в рационе, рассказала нутрициолог Ева Шишова.

"Если норма у женщин две тысячи калорий в сутки, она питается на 1 700, дефицит получается 300 калорий – здесь будет более медленное снижение веса, если сделать пожестче дефицит (на 1 500), то здесь, конечно, вес будет уходить быстрее, если добавить еще активность, то еще быстрее", – рассказала Шишова "Ленте.ру".

Нутрициолог подчеркнула, что физическая нагрузка увеличивает скорость сжигания калорий, однако при слишком большом весе человеку может быть сложно заниматься спортом, в таком случае можно просто больше ходить.

Она также посоветовала есть больше белка и сложных углеводов.

Ранее врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, что главный секрет похудения заключается в умении вкусно готовить простые блюда. По его словам, необходимо знать калорийность продуктов. Врач также советовал изучать различные рецепты, чтобы готовить куриную грудку вкусно.

