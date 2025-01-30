Журналист Наварро: "Спартак" согласовал переход Пабло Солари из "Ривер Плейт"

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23-летний аргентинский нападающий Пабло Солари переходит из футбольного клуба "Ривер Плейт" в московский "Спартак". Об этом заявил журналист Хавьер Хиль Наварро в соцсети X.

По его словам, стоимость трансфера составила 12 миллионов евро. При этом, как утверждает Transfermarkt, аргентинская команда готова была отпустить футболиста в другой клуб за 15 миллионов евро. Интерес к игроку проявлял не только "Спартак", но и "Краснодар".

Изначально Солари выступал за "Тальерес" в чемпионате Аргентины. Затем он перешел в чилийский "Коло-Коло", а в июле 2022 года – в "Ривер Плейт". За последний футбольный клуб он сыграл в 110 матчах, в которых забил 30 мячей. Также спортсмен принимал участие в 13 матчах за молодежную сборную Аргентины, забив в них два мяча.

Ранее клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта Юнайтед" объявил о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука из итальянской команды "Аталанта".

На официальном аккаунте клуба в социальной сети Х было опубликовано видео, на кадрах которого представлен кубок Лиги Европы. Награда стоит на фоне черно-синих полос. Эти цвета принадлежат итальянской "Аталанте". Они постепенно переливаются в черно-красные оттенки, символизирующие "Атланту Юнайтед".

