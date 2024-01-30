Готовность спорткомплекса "Максимум" в Южном Бутове составила 30%

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Спорткомплекс "Максимум" на улице Остафьевской в Южном Бутове готов уже на 30%. Он будет находиться недалеко от станции "Бунинская аллея" столичного метрополитена, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Специалисты завершили монолитные работы и установку металлоконструкций объекта, устройство кровли выполнено почти на 80%.

"Активно ведутся фасадные работы: полностью завершено устройство сэндвич-панелей, в ближайшее время приступим к монтажу декоративного фасада, монтаж витражей выполнен более чем наполовину", – рассказал он.

Руководитель департамента отметил, что завершить основные работы планируется в первом квартале следующего года.

Спорткомплекс будет выполнен в оттенках травертина, песчаника, меди и камня. Его площадь составит более 8 600 квадратных метров. В здании расположатся бассейны для оздоровительного плавания, для обучения плаванию детей, зал для занятий физической подготовкой, ледовое поле, медицинские, административные и технические помещения. Единая пропускная способность предполагает около 1 500 человек в день.

На территории вокруг спорткомплекса установят велопарковки, сквер и стоянку на 68 машино-мест.

Ранее спортивный комплекс "Ника" ввели в эксплуатацию на юго-востоке столицы в районе Текстильщики. Постройка переменной этажности находится по адресу Волжский бульвар, владение 8, уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Общая площадь комплекса – 7,6 тысячи квадратных метров.

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