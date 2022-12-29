Конькобежка Кошелева стала чемпионкой России на дистанции 5 тыс м

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Конькобежка Екатерина Кошелева заняла первое место на дистанции 5 тысяч метров на чемпионате России, который впервые проводится в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС.

Первой финишировала белоруска Марина Зуева, россиянка уступила ей 5,37 секунды. Однако результаты белорусских спортсменов в зачет чемпионата РФ не входят. После Кошелевой к финишу пришла Евгения Лаленкова, бронза досталась Кристине Грумандь.

На дистанции 10 тысяч метров среди мужчин золото взял Владимир Семирунний. Серебряным призером стал Сергей Трофимов. Третье место в чемпионате завоевал Егор Юнин.

Представительницы сборной Москвы стали лучшими в женском командном спринте. Серебро досталось команде из Санкт-Петербурга, бронзу получили челябинские спортсменки. В мужском командном спринте победу одержала первая сборная Челябинской области. На втором месте расположились московские спортсмены, бронза досталась второй команде Санкт-Петербурга.

Ранее чемпион Олимпийских игр 1988 года в Калгари Николай Гуляев стал новым президентом Союза конькобежцев России. До этого он занимал пост вице-президента СКР. Помимо него, на должность претендовали экс-президент СКР Алексей Кравцов и Вадим Морозов, чья кандидатура была предложена Федерацией конькобежного спорта Тверской области.

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