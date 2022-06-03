Николай Гуляев избран президентом Союза конькобежцев России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Чемпион Олимпийских игр 1988 года в Калгари Николай Гуляев стал новым президентом Союза конькобежцев России. Об этом сообщает РИА Новости.
Гуляев является членом исполкома Олимпийского комитета России. Кроме того, ранее он занимал пост вице-президента СКР. Помимо него, на должность претендовали экс-президент СКР Алексей Кравцов и Вадим Морозов, чья кандидатура была предложена Федерацией конькобежного спорта Тверской области.
Делегаты отчетно-выборного конгресса СКР отдали Гуляеву 34 голоса, Кравцову – 21, Морозову – 2. По решению большинства участников голосование было открытым.
Позже Гуляев добавил, что Алексей Кравцов отказался от предложения занять должность почетного президента организации.
Ранее Владислава Третьяка переизбрали на должность президента Федерации хоккея России. Отчетно-выборная конференция федерации единогласно утвердила его на новый четырехлетний срок. Действующий президент был единственным кандидатом, выдвинутым на голосование.
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