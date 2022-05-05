Владимир Габулов покинул пост гендиректора футбольного клуба "Химки"

Фото: TACC/Владимир Гердо

Владимир Габулов покинул пост генерального директора футбольного клуба "Химки" по собственному желанию. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Габулов возглавлял клуб с декабря 2021 года. О назначении нового директора станет известно в ближайшие дни.

Ранее немец Маркус Гистоль был освобожден от должности главного тренера московского футбольного клуба "Локомотив". Он работал в команде с октября 2021 года.

Главным тренером красно-зеленых является Заур Хапов. Он выразил благодарность руководству команды за оказанное доверие. При этом в клубе отметили, что немецкий специалист Марвин Комппер будет вместе с Хаповым готовить спортсменов клуба к матчам.

