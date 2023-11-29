В МОК затруднились назвать сроки принятия решения по допуску россиян на Олимпиаду в Париже

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Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об участии российских атлетов в Олимпиаде 2024 года в подходящее для этого время. Об этом сообщил официальный представитель организации Марк Адамс.

"Мы примем решение в правильное время", – цитирует его ТАСС.

Адамс пояснил, что не может назвать точную дату из-за постоянно меняющейся ситуации. О решении он пообещал проинформировать дополнительно.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Позднякова призвал МОК отменить санкции в отношении российских спортсменов. Он заявил, что РФ ждет от организации принятия верного решения – исправить ошибку, совершенную в феврале прошлого года.



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