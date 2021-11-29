"Спартак" сыграл вничью с "Уфой" в матче 16-го тура РПЛ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московский "Спартак" сыграл вничью с "Уфой" в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Выездная встреча закончилась со счетом 1:1. Голом отличился на 70-й минуте Алексей Никитин, на 90-й минуте мяч с пенальти забросил Александр Соболев.

За время матча арбитр Павел Кукуян показал 11 желтых карточек и в конце встречи удалил с поля защитника красно-белых Николая Рассказова за повторное нарушение.

"Спартак" по итогу набрал 20 очков и занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ, на 12-м месте расположилась "Уфа".

Ранее петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0.

