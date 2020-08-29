Столичный "Спартак" одолел "Арсенал" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Столичный "Спартак" победил тульский "Арсенал" со счетом 2:1. Спортсмены встретились на арене в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Соперники сразились на стадионе "Открытие-Арена" в Москве. Со стороны победителей голы забили Александр Соболев и Самюэль Жиго.

В результате "Спартак" одержал третью победу подряд. Москвичи набрали 14 очков в шести матчах и поднялись на первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили петербургский "Зенит".

При этом "Арсенал" находится на 11-й позиции, у него в активе пять очков после шести матчей.

Ранее футболисты московского "Спартака" обыграли волгоградский "Ротор" в матче РПЛ. Гол забил с пенальти Зелимхан Бакаев на 54-й минуте.