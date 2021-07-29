Депутат Госдумы назвала хайпом и пропагандой высказывание американской гребчихи

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила высказывание американской спортсменки в адрес россиян на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Это, на самом деле, их пропаганда, которая все время и была направлена на то, чтобы промыть им мозги насчет России. И это просто возымело эффект", – заявила Журова.

Она отметила, что иностранцы редко хотят разбираться в том, правдивы ли слухи о допинге, на котором якобы поймали российских спортсменов, в связи с чем и возникает неприязнь.

"Кто поумнее, тот разберется и промолчит. А тот, кто не хочет этого делать, является жертвой пропаганды", – подчеркнула депутат.

Кроме того, она выразила мнение, что подобные высказывания могут быть обычным хайпом на популярной теме.

"На Играх в Сочи в олимпийской деревне канадская бобслеистка в Twitter выставила фотографию, как она сидит в мусорном бачке и говорит, что ей не обеспечили ни душ, ни ванну. Я пошла и устроила ей такое!.. А мусорный бачок она использовала для терапевтических процедур – ноги во льду держала. Она хайпанула на этой теме. Она понимает, что аудитория благодарно на это откликнется, поддержит и она будет от этого кайфовать", – заключила Журова.

Ранее американская спортсменка Меган Калмо заявила, что ей "противно" от того, как спортсмены из России завоевывают медали на Олимпийских играх. Она подчеркнула, что присутствие россиян на соревнованиях вызывает в ней чувство разочарования.