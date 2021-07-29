Американской гребчихе стало "противно" из-за успехов российских спортсменов на ОИ

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Американская спортсменка Меган Калмо прокомментировала второе место российских спортсменов на соревнованиях в академической гребле на Олимпийских играх. Об этом сообщает портал row2k.

"Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром, – противное чувство. Все это по-настоящему разочаровывает, я сочувствую другим спортсменам в финале А", – заявила американка.

Она также отметила, что ей трудно смотреть на присутствие россиян на Олимпиаде.

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого на Олимпийских играх. Для делегации спортсменов ОКР это одиннадцатая серебряная медаль.

Ранее на Олимпийских играх в Токио россиянка Анастасия Кирпичникова вышла в финал в плавании на дистанции 800 метров вольным стилем.

Пловчиха вышла в финал, показав время 8 минут 18,77 секунды.