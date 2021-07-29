Дзюдоистка Бабинцева проиграла в четвертьфинале Олимпиады в Токио

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Российская дзюдоистка Александра Бабинцева проиграла в четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории до 78 килограммов, но продолжит борьбу за бронзовую медаль первенства.

Россиянка уступила двукратной чемпионке мира японке Сори Хамаде.

В полуфинале японке предстоит встретиться с победительницей поединка между немкой Анной-Марией Вагнер и представительницей Бразилии Майрой Агияр.

Ранее российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде, принеся делегации спортсменов ОКР 20-ю медаль на Играх в Токио.

Таймазова в схватке за бронзу в весовой категории до 70 килограммов одолела спортсменку из Хорватии Барбару Матич.