Бывший игрок сборной РФ по футболу Алдонин отреагировал на критику Гамовой‍

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Бывший полузащитник столичного клуба ЦСКА и российской сборной по футболу Евгений Алдонин отреагировал на критику волейболистки Екатерины Гамовой, выразившей недовольство решением Минспорта присвоить футболистам национальной сборной звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По словам, Алдонина, хотя он и "не во всем согласен с Гамовой", но может ее понять. "Она говорит, что был прецедент, когда не всем игрокам волейбольной сборной дали ЗМС за победу на чемпионате мира", − напомнил спортсмен.

В то же время он отметил очень высокий уровень конкуренции в футболе, подчеркнув, что выход в четвертьфинал мунидаля для российской команды можно считать прекрасным достижением.

"С одной стороны, соглашусь с Гамовой, а с другой − понимаю уровень конкуренции в футболе", − пояснил Алдонин.

Ранее игроки и тренеры национальной футбольной команды получили государственные награды за выход в четвертьфинал ЧМ-2018. Главный тренер сборной Станислав Черчесов был награжден орденом Александра Невского, а голкипер Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич удостоились орденов Почета.