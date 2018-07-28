Путин вручил награды спортсменам и тренерам сборной России по футболу

Путин наградил орденами и грамотами футболистов и тренеров сборной России

Владимир Путин вручил госнаграды и почетные грамоты 23 спортсменам и шести тренерам сборной России по футболу – участникам чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает телеканал Москва 24, церемония вручения традиционно прошла в Екатерининском зале Кремля. Наставник россиян Станислав Черчесов был удостоен ордена Александра Невского, капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич получили ордены Почета.

Президент России поблагодарил футболистов за яркую игру и отметил, что своими победами спортсмены привлекли в футболу большое количество людей и показали всем, что российский футбол жив.

Сборная России впервые в новейшей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где уступила сборной Хорватии, ставшей затем серебряным призером ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу в России назвали лучшим турниром за всю его историю. Такую оценку 64 проведенным матчам, организации и работе волонтеров дали все: от иностранных болельщиков до руководства FIFA и зарубежных политиков. Точку в российском мундиале поставили Франция и Хорватия. Игра закончилась со счетом 4:2.