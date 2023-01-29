Новак Джокович в 10 раз выиграл Открытый чемпионат Австралии

Фото: ТАСС/EPA/James Ross

Сербский теннисист Новак Джокович в десятый раз выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). В финале турнира он встретился с греком Стефаносом Циципасом.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу серба. Он продлился почти три часа.

Победа на Australian Open стала для Джоковича 22-й на турнирах Большого шлема. Таким образом по этому рекордному показателю он догнал испанца Рафаэля Надаля.

Кроме того, теннисист продлил свою победную серию до 28 встреч. Рекорд по этому показателю спортсмен поставил еще 27 января в полуфинале Australian Open, где встретился с американцем Томми Полом, обогнав Андре Агасси с 26-ю победами подряд.



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